Трамп нашел способ сэкономить на истребителях F-35

Новоизбранный президент США Дональд Трамп нашел слишком затратным производство истребителей F-35 компании Lockheed Martin. Вместо этого республиканец задумался о возможности замены их на F-18 Super Hornet.

«Основываясь на огромных затратах Lockheed Martin на F-35, я попросил Boeing предложить сопоставимый по характеристикам F-18 Super Hornet», – написал он в Twitter.

Миллиардер не стал уточнять намерен ли он полностью свернуть выпуск F-35, произведя замену их на F-18.

Палубный истребитель-бомбардировщик F-18 вступил в строй в 1995 году. Его производством занималась компания McDonnell Douglas, позднее слившаяся с Boeing.

Ранее «Известия» писали, что Трамп, также в Twitter, сообщил о необходимости расширить и увеличить ядерный потенциал США.