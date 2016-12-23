Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
23 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Трамп нашел способ сэкономить на истребителях F-35

Дорогой истребитель пятого поколения может быть заменен на менее расходный F-18 Super Hornet

Новоизбранный президент США Дональд Трамп нашел слишком затратным производство истребителей F-35 компании Lockheed Martin. Вместо этого республиканец задумался о возможности замены их на F-18 Super Hornet.

«Основываясь на огромных затратах Lockheed Martin на F-35, я попросил Boeing предложить сопоставимый по характеристикам F-18 Super Hornet», – написал он в Twitter.

Миллиардер не стал уточнять намерен ли он полностью свернуть выпуск F-35, произведя замену их на F-18.

Палубный истребитель-бомбардировщик F-18 вступил в строй в 1995 году. Его производством занималась компания McDonnell Douglas, позднее слившаяся с Boeing.

Ранее «Известия» писали, что Трамп, также в Twitter, сообщил о необходимости расширить и увеличить ядерный потенциал США.

Читайте также:

Всего один твит Трампа заставил акции компании Lockheed Martin рухнуть

Известия // пятница, 23 декабря 2016 года

Трамп нашел способ сэкономить на истребителях F-35

Дорогой истребитель пятого поколения может быть заменен на менее расходный F-18 Super Hornet

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Дмитрий Данилов

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Сергей Королев

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Лео Бокерия

академик

Все мнения

Мнение

Виктор Озеров

сенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке