Франсуа Олланд посетит Ирак

О намерении посетить Ирак президент Франции Франсуа Олланд заявил в своем новогоднем обращении к нации 31 декабря. Политик отметил, что борьба с терроризмом останется в 2017 году приоритетом властей Франции.

Он добавил, что с «бедой терроризма» не покончено.

«За границей в этом состоит цель наших военных операций в Мали, Сирии, а также в Ираке, куда я отправлюсь послезавтра (2 января), чтобы поприветствовать наших солдат», – сказал Олланд, передает «Федеральное агентство новостей».

Французские вооруженные силы проводят военную операцию Chammal в Ираке с 2014 года.