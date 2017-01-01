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Франсуа Олланд посетит Ирак

Визит президента Франции начнется в понедельник, 2 января

О намерении посетить Ирак президент Франции Франсуа Олланд заявил в своем новогоднем обращении к нации 31 декабря. Политик отметил, что борьба с терроризмом останется в 2017 году приоритетом властей Франции.

Он добавил, что с «бедой терроризма» не покончено.

«За границей в этом состоит цель наших военных операций в Мали, Сирии, а также в Ираке, куда я отправлюсь послезавтра (2 января), чтобы поприветствовать наших солдат», – сказал Олланд, передает «Федеральное агентство новостей».

Французские вооруженные силы проводят военную операцию Chammal в Ираке с 2014 года.

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Известия // воскресенье, 1 января 2017 года

Франсуа Олланд посетит Ирак

Визит президента Франции начнется в понедельник, 2 января

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