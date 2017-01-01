Пресс-секретарь Трампа усомнился в пропорциональности санкций США

Будущий пресс-секретарь избранного президента США Дональда Трампа Шон Спайсер сомневается, что новые санкции США в отношении являются пропорциональным ответом.

«Почему все это имеет такие масштабы? То есть, посмотрите - 35 человек высылаются, два объекта закрываются, вопрос – это пропорциональный ответ на совершенные действия?» - сказал Спайсер в интервью телеканалу ABC News.

Он напомнил, что когда в 2015 году, предположительно, китайские хакеры получили доступ к системам планово-административного управления администрации США, «ничего не произошло». Тогда сообщалось, что в руки киберпреступников могли попасть данные более 4 млн американцев.

«Вопрос – есть ли здесь политическое наказание или дипломатический ответ», - отметил Спайсер.

Напомним, 29 декабря США ввели санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за «вмешательство в выборы». Кроме того, 35 российских дипломатов в США были объявлены персонами нон-грата.

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