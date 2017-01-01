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Новый генсек ООН призвал правительства и народы стран бороться за мир

Антониу Гутерриш призвал власти государств к налаживанию диалогов, невзирая на политические разногласия

Девятый генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сменивший на этом посту южнокорейца Пан Ги Муна, в первом послании к международному сообществу призвал власти и народы бороться за мир.

Необходимо налаживать диалог, невзирая на политические разногласия, говорится в заявлении Гутерриша, распространенном на семи языках.

По словам нового генсека ООН, в мире происходят десятки конфликтов, но  «в этих войнах нет победителей - есть только проигравшие».

«Дестабилизируется положение в целых регионах, и никого не обходит стороной новая угроза глобального терроризма», –  считает Гутерриш.  «Давайте поставим во главу угла достижение мира», – отмечается в документе.

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Известия // воскресенье, 1 января 2017 года

Новый генсек ООН призвал правительства и народы стран бороться за мир

Антониу Гутерриш призвал власти государств к налаживанию диалогов, невзирая на политические разногласия

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