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В России с 1 января вступил в силу «налог на Google»

Иностранные компании, которые продают в РФ контент через интернет, будут платить НДС в размере 18%

С 1 января иностранные компании, продающие через интернет электронный контент на территории РФ, обязаны платить налог на добавленную стоимость (НДС), передает «Федеральное агентство новостей».

Так называемый закон о «налоге на Google» был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в начале июля 2016 года. Он призван выровнять условия для российских и иностранных интернет-компаний.

Раньше НДС платили только фирмы, зарегистрированные в России. Теперь же и иностранные компании должны пройти регистрацию в специальном электронном учете Федеральной налоговой службы.

Закон коснется компаний, которые предоставляют через интернет права на использование программ для компьютеров, в том числе игр и баз данных, а также оказывающих услуги по размещению рекламы и объявлений и использованию электронных книг, музыки, видео и других.

Предполагается, что введение НДС для иностранных компаний принесет в бюджет до 10 млрд рублей ежегодно. В случае невыполнения требований, иностранные компании будут нести ответственность за незаконное предпринимательство.

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Известия // воскресенье, 1 января 2017 года

В России с 1 января вступил в силу «налог на Google»

Иностранные компании, которые продают в РФ контент через интернет, будут платить НДС в размере 18%

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