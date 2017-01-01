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Трамп продолжит использовать Twitter во время своего президентства

Избранный президент США намерен пользоваться любой возможной платформой для связи с общественностью

Избранный президент США Дональд Трамп продолжит использовать сервис Twitter после инаугурации. Об этом телеканалу ABC рассказал будущий пресс-секретарь главы государства Шон Спайсер.

По словам Спайсера, Трамп намерен использовать любую возможную платформу для связи с общественностью

«Я думаю, что ведущие СМИ пугает тот факт, что у Трампа свыше 45 млн подписчиков в социальных сетях, с которыми он может вступить в прямой разговор. Ему не надо доносить свои мысли через СМИ. Когда он пользуется Twitter, он получает результат», — приводит слова Спайсера ТАСС.

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Известия // воскресенье, 1 января 2017 года

Трамп продолжит использовать Twitter во время своего президентства

Избранный президент США намерен пользоваться любой возможной платформой для связи с общественностью

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