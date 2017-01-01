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В Москве с 1 января выросли тарифы на проезд в общественном транспорте

Увеличение стоимости поездки, в частности, коснулось, тарифа «Единый» и карт «Тройка»

С 1 января 2017 года в Москве выросли тарифы на проезд в метро и наземном общественном транспорте, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Тарифы в среднем подорожали на 7,5%. Увеличение стоимости поездки, в частности, коснулось, тарифа «Единый» и карт «Тройка». Стоимость одной поездки по билету «Единый» увеличилась с 50 до 55 рублей, по карте «Тройка» — с 32 до 35 рублей.

«Пассажиры, которые постоянно пользуются едиными безлимитными билетами, никаких изменений не почувствуют. Причем это касается единых безлимитных проездных на все доступные сроки действия — сутки, трое, семь суток, календарный месяц, 30, 90 и 365 дней», — говорится в сообщении Единого транспортного портала Москвы.

Стоит отметить, что все льготы для пенсионеров, ветеранов и членов многодетных семей сохранились. Для этих категорий граждан проезд останется бесплатным.

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Известия // воскресенье, 1 января 2017 года

В Москве с 1 января выросли тарифы на проезд в общественном транспорте

Увеличение стоимости поездки, в частности, коснулось, тарифа «Единый» и карт «Тройка»

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