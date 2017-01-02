В результате теракта в Стамбуле погибла гражданка России

В результате теракта в ночном клубе Стамбула 1 января погибла гражданка России, передает ТАСС со ссылкой на генконсульство РФ.



«Информация о гибели российской гражданки подтверждается», — сказал собеседник агентства.



Ранее турецкое агентство Anadolu сообщило, что 11 человек из числа погибших являлись гражданами Турции. Также в результате теракта погиб один человек, имеющий двойное гражданство — бельгийское и турецкое. Кроме того, жертвами атаки стали граждане Кувейта, Канады, Израиля, Сирии и России — все эти страны потеряли по одному гражданину.

Отмечается, что в настоящее время опознаны 38 из 39 жертв теракта.



В новогоднюю ночь террорист открыл стрельбу в ночном клубе Reina в Стамбуле. В результате атаки погибли 39 человек, ранения получили 69 человек. Террорист с места происшествия скрылся.