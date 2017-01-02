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В Казахстане два человека погибли при обрушении многоэтажного дома

Еще четыре человека, в том числе двое детей, были спасены

В казахстанском поселке Шахан Карагандинской области 1 января обрушилась часть многоэтажного дома, передает ТАСС.

В результате инцидента погибли два человека, сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД республики Руслан Иманкулов.

По его словам, из-под завалов спасены четыре человека, в том числе двое детей. В настоящее время работы по разбору завалов и поиску пострадавших продолжаются.

На месте ЧП работают порядка 70 человек и 16 единиц техники. Организованы подвижные пункты для обогрева эвакуированных граждан. Причина происшествия устанавливается.

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Известия // понедельник, 2 января 2017 года

В Казахстане два человека погибли при обрушении многоэтажного дома

Еще четыре человека, в том числе двое детей, были спасены

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