В Казахстане два человека погибли при обрушении многоэтажного дома

В казахстанском поселке Шахан Карагандинской области 1 января обрушилась часть многоэтажного дома, передает ТАСС.

В результате инцидента погибли два человека, сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД республики Руслан Иманкулов.

По его словам, из-под завалов спасены четыре человека, в том числе двое детей. В настоящее время работы по разбору завалов и поиску пострадавших продолжаются.

На месте ЧП работают порядка 70 человек и 16 единиц техники. Организованы подвижные пункты для обогрева эвакуированных граждан. Причина происшествия устанавливается.