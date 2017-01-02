Число жертв обрушения многоэтажки в Казахстане возросло до девяти

Число жертв обрушения части многоэтажного дома в поселке Шахан в Карагандинской области возросло до девяти, передает ТАСС.

Официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) МВД Казахстана Руслан Иманкулов заявил, что на данный момент к поискам пострадавших привлечены 280 человек. В операции также задействована тяжелая военная техника.

Обрушение многоэтажки произошло вечером 1 января. В первые часы была проведена экстренная эвакуация жильцов, а из-под завалов извлекли четырех человек, в том числе двоих детей. Также были обнаружены тела двух погибших.

На месте ЧП организованы мобильные пункты обогрева. Причина происшествия устанавливается.