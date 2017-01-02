После встречи Нового года с Таймс-сквер вывезли более 50 т мусора

Свыше 50 тонн мусора было вывезено с площади Таймс-сквер в центре Нью-Йорка после праздничных торжеств по случаю наступления Нового года, передает ТАСС.

Представители городского санитарного департамента сообщили, что 230 уборщиков и 45 мусороуборочных машин в течение шести часов приводили площадь в порядок.

Отмечается, что в новогоднюю ночь на площади собралось более 1 млн человек.



Мероприятия на Таймс-сквер проводились при усиленных мерах безопасности. Порядок во время празднования обеспечивали около 7 тысяч сотрудников полиции.