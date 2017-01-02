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МВД Казахстана назвало возможную причину обрушения жилого дома

По предварительным данным, обрушение вызвал взрыв отопительного котла

Обрушение части пятиэтажного жилого дома в поселке Шахан Карагандинской области Казахстана могло произойти из-за взрыва отопительного котла в подвале, передает «РИА Новости».

«По предварительной информации, причиной обрушения мог стать взрыв отопительного котла. Он находился в подвале дома», — приводит агентство слова оператор горячей линии МВД.

В результате происшествия погибли девять человек. На данный момент к поискам пострадавших привлечены 280 человек. В операции также задействована тяжелая военная техника.

Известия // понедельник, 2 января 2017 года

МВД Казахстана назвало возможную причину обрушения жилого дома

По предварительным данным, обрушение вызвал взрыв отопительного котла

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