Морская авиация ВМФ получит около 100 новых летательных аппаратов

Командующий морской авиацией Военно-морского флота России генерал-майор Игорь Кожин сообщил журналистам, что ВМФ до 2020 года получит около 100 новых летательных аппаратов.



«Одним из перспективных направлений для работы специалистов ведущих конструкторских бюро являются исследования и разработки в области создания беспилотных летательных аппаратов корабельного базирования», — сказал Кожин.



По словам Кожина, это произойдет в соответствии с существующей программой по модернизации и обновлению авиационного парка.



В частности, состав подразделений корабельной истребительной авиации в 2017-2020 годах будет пополняться истребителями МиГ-29К и МиГ-29КУБ.

Также планируется обновление парка ударных вертолетов морской авиации. На смену стоящим на вооружении Ка-29 должны прийти разведывательно-ударные палубные вертолеты Ка-52К «Катран».