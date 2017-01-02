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Морская авиация ВМФ получит около 100 новых летательных аппаратов

До 2020 года для ВМФ разработают беспилотники корабельного базирования

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Марат Сайченко

Командующий морской авиацией Военно-морского флота России генерал-майор Игорь Кожин сообщил журналистам, что ВМФ до 2020 года получит около 100 новых летательных аппаратов.

«Одним из перспективных направлений для работы специалистов ведущих конструкторских бюро являются исследования и разработки в области создания беспилотных летательных аппаратов корабельного базирования», — сказал Кожин.

По словам Кожина, это произойдет в соответствии с существующей программой по модернизации и обновлению авиационного парка.

В частности, состав подразделений корабельной истребительной авиации в 2017-2020 годах будет пополняться истребителями МиГ-29К и МиГ-29КУБ.

Также планируется обновление парка ударных вертолетов морской авиации. На смену стоящим на вооружении Ка-29 должны прийти разведывательно-ударные палубные вертолеты Ка-52К «Катран».

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Известия // понедельник, 2 января 2017 года

Морская авиация ВМФ получит около 100 новых летательных аппаратов

Морская авиация ВМФ получит около 100 новых летательных аппаратовДо 2020 года для ВМФ разработают беспилотники корабельного базирования

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