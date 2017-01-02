Президент Франции в понедельник прибыл в Ирак

Утром 2 января президент Франции начал свой визит в Ирак. Самолет, на котором находился Франсуа Олланд, приземлился в Багдаде, передают местные СМИ.

Французский лидер встретится с военнослужащими, ведущими в Ираке борьбу с террористами ИГ (запрещена в РФ). Предполагается, что состоятся встречи Олланда с рядом руководителей Ирака.

О планах пометить Ирак политик заявил 31 декабря во время новогоднего обращения к нации.

Он — единственный лидер из стран международной коалиции, воюющей против ИГ, посетивший Ирак.