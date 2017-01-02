Президент Франции в понедельник прибыл в Ирак

Франсуа Олланд встретится с военнослужащими и проведет ряд встреч с руководством страны
Фото: Zuma/TASS/Xu Zijian
Утром 2 января президент Франции начал свой визит в Ирак. Самолет, на котором находился Франсуа Олланд, приземлился в Багдаде, передают местные СМИ.
Французский лидер встретится с военнослужащими, ведущими в Ираке борьбу с террористами ИГ (запрещена в РФ). Предполагается, что состоятся встречи Олланда с рядом руководителей Ирака.
О планах пометить Ирак политик заявил 31 декабря во время новогоднего обращения к нации.
Он — единственный лидер из стран международной коалиции, воюющей против ИГ, посетивший Ирак.
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