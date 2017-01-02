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Президент Франции в понедельник прибыл в Ирак

Франсуа Олланд встретится с военнослужащими и проведет ряд встреч с руководством страны

Фото: Zuma/TASS/Xu Zijian

Утром 2 января президент Франции начал свой визит в Ирак. Самолет, на котором находился Франсуа Олланд, приземлился в Багдаде, передают местные СМИ.

Французский лидер встретится с военнослужащими, ведущими в Ираке борьбу с террористами ИГ (запрещена в РФ). Предполагается, что состоятся встречи Олланда с рядом руководителей Ирака.

О планах пометить Ирак политик заявил 31 декабря во время новогоднего обращения к нации.

Он — единственный лидер из стран международной коалиции, воюющей против ИГ, посетивший Ирак.

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Известия // понедельник, 2 января 2017 года

Президент Франции в понедельник прибыл в Ирак

Президент Франции в понедельник прибыл в ИракФрансуа Олланд встретится с военнослужащими и проведет ряд встреч с руководством страны

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