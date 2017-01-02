Полиция назвала подозреваемого в теракте в Стамбуле

В совершении теракта в Стамбуле турецкие спецслужбы подозревают гражданина Узбекистана или Киргизии, связанного с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ).

Телеканал CNN Turk cо ссылкой на сообщение полиции уточняет, что в разных городах Турции в канун Нового года были арестованы 63 боевика ИГ. На основании допросов была получена информация о причастности к теракту гражданина Узбекистана или Киргизии.

39 человек погибли в новогоднюю ночь в ночном клубе Reina в Стамбуле, 69 получили ранения. Нападавший скрылся, проводится его розыск.