Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
2 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Полиция назвала подозреваемого в теракте в Стамбуле

Гражданин Узбекистана или Киргизии подозревается в совершении теракта в ночном клубе

В совершении теракта в Стамбуле турецкие спецслужбы подозревают гражданина Узбекистана или Киргизии, связанного с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ).

Телеканал CNN Turk cо ссылкой на сообщение полиции уточняет, что в разных городах Турции в канун Нового года были арестованы 63 боевика ИГ. На основании допросов была получена информация о причастности к теракту гражданина Узбекистана или Киргизии.

39 человек погибли в новогоднюю ночь в ночном клубе Reina в Стамбуле, 69 получили ранения. Нападавший скрылся, проводится его розыск.

Читайте также:

В результате теракта в Стамбуле погибла гражданка России

Известия // понедельник, 2 января 2017 года

Полиция назвала подозреваемого в теракте в Стамбуле

Гражданин Узбекистана или Киргизии подозревается в совершении теракта в ночном клубе

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Андрей Подольский

психолог

Все мнения

Мнение

Ольга Ковитиди

сенатор

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке