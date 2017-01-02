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Миллионы пользователей WhatsApp останутся без мессенджера

Он перестанет работать на устаревших гаджетах, пишет британская пресса

Популярный мессенджер WhatsApp перестанет быть доступным для миллионов пользователей по всему миру. Он не будет работать на устаревших гаджетах.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Daily Express, разработчики приложения уверены, что гаджеты не смогут поддерживать новые возможности мессенджера.

WhatsApp  не будет доступен для владельцев iPhone 3GS, устройствах Windows Phone 7 и смартфонах с операционкой Android версий 2.1 и 2.2, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Поддержка приложения на платформах смартфонов Blackberry OS, Blackberry 10, Nokia S40 иNokia Symbian S60 продолжится до середины будущего лета.

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Известия // понедельник, 2 января 2017 года

Миллионы пользователей WhatsApp останутся без мессенджера

Он перестанет работать на устаревших гаджетах, пишет британская пресса

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