Миллионы пользователей WhatsApp останутся без мессенджера

Популярный мессенджер WhatsApp перестанет быть доступным для миллионов пользователей по всему миру. Он не будет работать на устаревших гаджетах.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Daily Express, разработчики приложения уверены, что гаджеты не смогут поддерживать новые возможности мессенджера.

WhatsApp не будет доступен для владельцев iPhone 3GS, устройствах Windows Phone 7 и смартфонах с операционкой Android версий 2.1 и 2.2, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Поддержка приложения на платформах смартфонов Blackberry OS, Blackberry 10, Nokia S40 иNokia Symbian S60 продолжится до середины будущего лета.