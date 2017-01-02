Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
2 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

ГИБДД предупреждает о сложных дорожных условиях в Москве и Подмосковье

Снегопад и понижение температуры воздуха могут привести к гололедице

Госавтоинспекция предупреждает автолюбителей о возможном ухудшении дорожных условий на территории Москвы и области.

Как сообщил представитель ГИБДД, в ближайшие часы в столичном регионе пройдет снег и температура воздуха начнет снижаться, что может привести к образованию наледи на дорогах.

«Госавтоинспекция Московской области рекомендует всем автолюбителям строго соблюдать Правила дорожного движения, особенно скоростной режим, безопасную дистанцию и интервал между автомобилями», – приводит «РИА Новости» слова представителя госавтоинспекции.

«Известия» ранее сообщили, что в Москву и область идет похолодание до -19 градусов.

Читайте также:

В Москву и область идут морозы

Известия // понедельник, 2 января 2017 года

ГИБДД предупреждает о сложных дорожных условиях в Москве и Подмосковье

Снегопад и понижение температуры воздуха могут привести к гололедице

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Михаил Хорс

психолог

Все мнения

Фотолента

Улыбки, фейерверки и бенгальские огни: Новый год на улицах Москвы

Улыбки, фейерверки и бенгальские огни: Новый год на улицах Москвы

Встреча Нового года в разных уголках Москвы — в фотогалерее «Известий»

Мнение

Ольга Ковитиди

сенатор

Все мнения

Мнение

Андрей Подольский

психолог

Все мнения

Инфографика

Праздник без забот: как не омрачить себе новогодние каникулы

Праздник без забот: как не омрачить себе новогодние каникулы

О том, чего стоит остерегаться и что нельзя забывать, — в инфографике «Известий»

Вся инфографика

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Инфографика

Оливье и сельдь под шубой: цена на новогодний стол в России

Оливье и сельдь под шубой: цена на новогодний стол в России

О том, в какую цену обойдутся россиянам праздничные блюда, — в инфографике «Известий»

Вся инфографика
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке