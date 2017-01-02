ГИБДД предупреждает о сложных дорожных условиях в Москве и Подмосковье

Госавтоинспекция предупреждает автолюбителей о возможном ухудшении дорожных условий на территории Москвы и области.

Как сообщил представитель ГИБДД, в ближайшие часы в столичном регионе пройдет снег и температура воздуха начнет снижаться, что может привести к образованию наледи на дорогах.

«Госавтоинспекция Московской области рекомендует всем автолюбителям строго соблюдать Правила дорожного движения, особенно скоростной режим, безопасную дистанцию и интервал между автомобилями», – приводит «РИА Новости» слова представителя госавтоинспекции.

«Известия» ранее сообщили, что в Москву и область идет похолодание до -19 градусов.