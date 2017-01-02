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Семья из трех человек попала под электричку в Подмосковье

По факту гибели главы семьи и травмирования пятилетнего ребенка проводится доследственная проверка

Семья из трех человек перебегала железнодорожные пути в Подмосковье утром в понедельник, 2 января, и была сбита подходящей электричкой. Инцидент произошел около 11:00 в районе станции Раменское Рязанского направления Московской железной дороги (МЖД).

Глава семьи погиб на месте от травм, несовместимых с жизнью, сообщили «Известиям» в Московском межригиональном СУ на транспорте СКР

Ребенок госпитализирован, его мать по счастливой случайности не пострадала.

Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка.

На месте инцидента работает следственно-оперативная группа следственного управления, передает «Федеральное агентство новостей».

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Известия // понедельник, 2 января 2017 года

Семья из трех человек попала под электричку в Подмосковье

По факту гибели главы семьи и травмирования пятилетнего ребенка проводится доследственная проверка

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