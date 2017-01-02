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Киев заявил, что вернет контроль над Донбассом в 2018 году

Так считает замминистра Украины по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука

Заместитель министра Украины по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука написал в своем блоге, когда страна вернет контроль над Донбассом. По его мнению, Украина будет контролировать весь Донбасс в середине 2018 года.

Тук подчеркнул, что его «ожидания оптимистичны».

«В следующем году Украина вернет Донбасс… Очень надеюсь, что это произойдет уже в следующем году, максимум – к середине 2018 года», – приводит прогноз Тука «РИА Новости» со ссылкой на издание «Новое время».

При этом замминистра отметил, что «критически важно» сохранять поддержку США и Европы, отмечает «Федеральное агентство новостей».

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Известия // понедельник, 2 января 2017 года

Киев заявил, что вернет контроль над Донбассом в 2018 году

Так считает замминистра Украины по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука

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