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Путин выразил соболезнования княгине Феодоре Романовой

Супруг княгини князь Димитрий Романович скончался в Дании в ночь на воскресенье

Президент России выразил глубокие соболезнования княгине Феодоре Романовой в связи с кончиной князя Димитрия Романова. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении соболезнования отмечается искренняя любовь князя Димитрия Романовича к Родине и народу, которая проявилась в благотворительной и меценатской деятельности.

«Искренняя любовь к Родине и своему народу проявлялась в активной благотворительной и меценатской деятельности Димитрия Романовича, в его усилиях, направленных на развитие международного гуманитарного сотрудничества», — говорится в сообщении.

Россия гордится нашим выдающимся князем Димитрием, добавил Путин, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Старший представитель семьи Романовых князь Дмитрий Романович скончался в ночь на воскресенье в одной из клиник Копенгагена, ему было 90 лет.

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Известия // понедельник, 2 января 2017 года

Путин выразил соболезнования княгине Феодоре Романовой

Супруг княгини князь Димитрий Романович скончался в Дании в ночь на воскресенье

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