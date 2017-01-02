Путин выразил соболезнования княгине Феодоре Романовой

Президент России выразил глубокие соболезнования княгине Феодоре Романовой в связи с кончиной князя Димитрия Романова. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении соболезнования отмечается искренняя любовь князя Димитрия Романовича к Родине и народу, которая проявилась в благотворительной и меценатской деятельности.

«Искренняя любовь к Родине и своему народу проявлялась в активной благотворительной и меценатской деятельности Димитрия Романовича, в его усилиях, направленных на развитие международного гуманитарного сотрудничества», — говорится в сообщении.



Россия гордится нашим выдающимся князем Димитрием, добавил Путин, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Старший представитель семьи Романовых князь Дмитрий Романович скончался в ночь на воскресенье в одной из клиник Копенгагена, ему было 90 лет.