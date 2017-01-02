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Сенатор Пушков ждет реакции ФРГ на марш в честь Бандеры в Киеве

Об этом политик написал в Twitter

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Cенатор Алексей Пушков считает, что ФРГ должна отреагировать на факельное шествие, которое состоялось накануне в Киеве в честь дня рождения Бандеры. Молчание со стороны Германии равносильно поддержке, полагает Пушков.

«Ждем реакцию властей ФРГ на марш в честь Бандеры в Киеве. В Берлине знают, что Бандера был союзником Гитлера?», – написал политик на своей странице в Twitter.  «Молчание равносильно поддержке», — резюмировал он.

В воскресенье в Киеве состоялось факельное шествие по случаю дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры. Маршем по центру украинской столицы прошли около тысячи сторонников украинской националистической партии «Свобода».

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Известия // понедельник, 2 января 2017 года

Сенатор Пушков ждет реакции ФРГ на марш в честь Бандеры в Киеве

Сенатор Пушков ждет реакции ФРГ на марш в честь Бандеры в КиевеОб этом политик написал в Twitter

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