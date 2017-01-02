Сенатор Пушков ждет реакции ФРГ на марш в честь Бандеры в Киеве

Cенатор Алексей Пушков считает, что ФРГ должна отреагировать на факельное шествие, которое состоялось накануне в Киеве в честь дня рождения Бандеры. Молчание со стороны Германии равносильно поддержке, полагает Пушков.



Ждем реакцию властей ФРГ на марш в честь Бандеры в Киеве. В Берлине знают, что Бандера был союзником Гитлера? Молчание равносильно поддержке — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 2 января 2017 г.

«Ждем реакцию властей ФРГ на марш в честь Бандеры в Киеве. В Берлине знают, что Бандера был союзником Гитлера?», – написал политик на своей странице в Twitter. «Молчание равносильно поддержке», — резюмировал он.

В воскресенье в Киеве состоялось факельное шествие по случаю дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры. Маршем по центру украинской столицы прошли около тысячи сторонников украинской националистической партии «Свобода».