«Газпром» поставил по «Северному потоку» рекордный объем газа

«Газпром» в первый день нового 2017 года поставил по экспортному газопроводу «Северный поток» из России в Европу через Балтийское море - 160,75 млн кубометров газа, что является рекордом суточных объемов поставок.



Об этом сообщает российская компания.



В пересчете на год — это больше проектных объемов газопровода, отмечается в сообщении компании. При том, что мощность газопровода составляет 55 млрд кубометров газа в год.



«Текущий уровень загрузки «Северного потока» наглядно демонстрирует, что северный коридор поставки российского газа крайне востребован европейским рынком. И в очередной раз подтверждает важность и актуальность строительства «Северного потока — 2». За этот маршрут голосуют потребители», — сказал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

