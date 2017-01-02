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«Газпром» поставил по «Северному потоку» рекордный объем газа

В пересчете на год поставленный в первый день 2017 года газ больше проектных объемов газопровода

Фото: REUTERS/Leonhard Foeger

«Газпром» в первый день нового 2017 года поставил по экспортному газопроводу «Северный поток» из России в Европу через Балтийское море - 160,75 млн кубометров газа, что является рекордом суточных объемов поставок.

Об этом сообщает российская компания.

В пересчете на год — это больше проектных объемов газопровода, отмечается в сообщении компании. При том, что мощность газопровода составляет 55 млрд кубометров газа в год.

«Текущий уровень загрузки «Северного потока» наглядно демонстрирует, что северный коридор поставки российского газа крайне востребован европейским рынком. И в очередной раз подтверждает важность и актуальность строительства «Северного потока — 2». За этот маршрут голосуют потребители», — сказал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

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Известия // понедельник, 2 января 2017 года

«Газпром» поставил по «Северному потоку» рекордный объем газа

«Газпром» поставил по «Северному потоку» рекордный объем газа В пересчете на год поставленный в первый день 2017 года газ больше проектных объемов газопровода

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