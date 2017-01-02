Названо имя россиянки, погибшей в результате теракта в Стамбуле

Стало известно имя гражданки России, погибшей в ночь на 1 января в результате теракта в ночном клубе в Стамбуле. Нурана Гасанова была среди посетителей ночного клуба Reina, когда в заведение ворвался террорист, открывший стрельбу по людям.

Посольство России в Турции на своей странице в Twitter выразило соболезнования близким Нураны Гасановой.

В результате циничного теракта в Стамбуле погибла гражданка России Нурана Гасанова. Наши самые глубокие соболезнования родным и близким — RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) 2 января 2017 г.

«В результате циничного теракта в Стамбуле погибла гражданка России Нурана Гасанова», – сообщает российское посольство. «Наши самые глубокие соболезнования родным и близким», – говорится в сообщении, отмечает «Федеральное агентство новостей».

В результате теракта в Стамбуле в новогоднюю ночь погибли 39 человек, 16 из них - иностранцы.