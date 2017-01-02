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Движение на «оранжевой» ветке московского метро будет ограничено

4 и 5 января ограничат движение поездов на участке «Медведково»-«Бабушкинская»

Фото: АГН «Москва»

Движение поездов столичного метрополитена будет ограничено на Калужско-Рижской линии 4 и 5 января. Из-за ремонтных работ на участке «Медведково»-«Бабушкинская» поезда будут ходить в челночном режиме  (по одному пути).

Между станциями «Бабушкинская» и «Новоясеневская» и в обратном направлении поезда продолжат движение в обычном режиме.

«В штатном режиме работа линии возобновится в пятницу, 6 января 2017 года, в 5 часов 30 минут утра», — говорится в сообщении на странице метрополитена в Twitter. 

«Администрация Московского метрополитена приносит извинения за временные неудобства и призывает пассажиров планировать свои поездки с учётом увеличенных интервалов в движении поездов», – говорится в сообщении метрополитена.

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Известия // понедельник, 2 января 2017 года

Движение на «оранжевой» ветке московского метро будет ограничено

Движение на «оранжевой» ветке московского метро будет ограничено4 и 5 января ограничат движение поездов на участке «Медведково»-«Бабушкинская»

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