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Названа причина убийства журналиста в Ингушетии

27-летний Амерхан Кокурхоев был убит 1 января из-за ссоры полугодовой давности

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сообщил, что причиной убийства местного журналиста Амерхана Кокурхоева стала бытовая ссора, произошедшая полгода назад.

«Вчера подло, ударом в спину был убит известный в республике тележурналист Амерхан Кокурхоев», – написал Евкуров в Instagram. «Виновник убийства известен и находится в розыске. Его родным предложено склонить его к явке с повинной», – добавил он. Глава Ингушетии выразил соболезнования родным и близким погибшего журналиста.

27-летний журналист скончался в Сунженской райбольнице от проникающего колото-резаного ранения грудной клетки. Он работал пресс-секретарем администрации Сунженского района и вел спортивные телепередачи на телеканале «Ингушетия».

В совершении преступления подозревается сосед убитого журналиста, возбуждено дело по статье «убийство».

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Известия // понедельник, 2 января 2017 года

Названа причина убийства журналиста в Ингушетии

27-летний Амерхан Кокурхоев был убит 1 января из-за ссоры полугодовой давности

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