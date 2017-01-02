Трамп не нашел доказательств причастности России к кибератакам

Новоизбранный президент США Дональд Трамп не получил от разведки достаточных свидетельств того, что Россия имеет отношение к взлому компьютеров перед выборами главы государства, повлиявших на их итоги.

Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на слова кандидата на пост пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера.

«Нет абсолютно никаких доказательств того, что они действительно оказали таким образом влияние на ход выборов», — заявил член администрации Трампа.

Спайсер отметил, что будущий президент ежедневно получает данные по этому вопросу от сотрудников службы внешней разведки.

Подозрения властей США об атаках российских хакеров на американские политические ведомства стали причиной введения новых санкций. Решение президента Барака Обамы 29 декабря российских 35 дипломатов были объявлены «персонами нон-грата» и высланы из страны.