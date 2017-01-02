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В конгрессе заявили, что помешают Трампу отменить санкции против РФ

Демократы считают, что принятых мер для «сдерживания» России недостаточно

Член палаты представителей от Демократической партии Адам Шифф заявил, что Дональд Трамп столкнется с противодействием со стороны конгресса США, если решит снять введенные администрацией Барака Обамы санкции против России.

«Мы в Конгрессе считаем, что принятых мер для сдерживания России недостаточно», — сказал Шифф в эфире передачи на телеканале ABC.

По его словам, если Трамп предпримет шаги, чтобы отменить санкции против РФ, на усилении режима санкций будут настаивать не только демократы, но и республиканцы, в том числе сенатор Джон Маккейн.

Ранее будущий пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что сомневается в том, что новые санкции США из-за якобы причастности России к кибератакам являются пропорциональным ответом.

Напомним, 29 декабря США ввели санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ. Кроме того, 35 российских дипломатов в США были объявлены персонами нон-грата.

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Известия // понедельник, 2 января 2017 года

В конгрессе заявили, что помешают Трампу отменить санкции против РФ

Демократы считают, что принятых мер для «сдерживания» России недостаточно

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