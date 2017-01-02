В конгрессе заявили, что помешают Трампу отменить санкции против РФ

Член палаты представителей от Демократической партии Адам Шифф заявил, что Дональд Трамп столкнется с противодействием со стороны конгресса США, если решит снять введенные администрацией Барака Обамы санкции против России.

«Мы в Конгрессе считаем, что принятых мер для сдерживания России недостаточно», — сказал Шифф в эфире передачи на телеканале ABC.

По его словам, если Трамп предпримет шаги, чтобы отменить санкции против РФ, на усилении режима санкций будут настаивать не только демократы, но и республиканцы, в том числе сенатор Джон Маккейн.

Ранее будущий пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что сомневается в том, что новые санкции США из-за якобы причастности России к кибератакам являются пропорциональным ответом.

Напомним, 29 декабря США ввели санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ. Кроме того, 35 российских дипломатов в США были объявлены персонами нон-грата.

