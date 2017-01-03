Хоккеисты России «всухую» разгромили сборную Дании на молодежном ЧМ

Сборная России по хоккею обыграла команду из Дании на молодежном чемпионате мира в Канаде. Российские спортсмены в четверть финале одержали победу со счетом 4:0, сообщает «Спорт-Экспресс».

В полуфинале подопечные Валерия Брагина встретится с победителем матча США-Швейцария. Судьба этого поединка решится 3 января, а игра полуфинал состоится на следующий день, 4 января.

В матче с Данией счет открыл Александр Полунин на девятой минуте. Две шайбы в игре забросил Кирилл Капризов, еще один гол забил Павел Карнаухов.

В первом этапе чемпионата сборная России одержала победу над Латвией и Словакией, но уступила Канаде и США.