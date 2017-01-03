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Несчастный случай унес жизни двоих украинских военнослужащих

Неосторожное обращение с оружием в Донбассе привело к ранению еще двоих человек

В результате На Украине в результате нарушения правил обращения с орудием погибли двое военнослужащих. Еще два человека были ранены.

Инцидент произошел в районе города Марьинка Донецкой области 2 января. Поведение двоих солдат с оружием стало причиной трагедии в местной воинской части. Еще двое военнослужащих получили ранения и были госпитализированы.

«Второго января 2017 в результате нарушения правил обращения соружием в одной из воинских частей в зоне проведения АТО, вблизи Марьинки, погибли двое военнослужащих и еще двое получили ранения», — говорится в сообщении пресс-центра АТО.

Начато расследование причин произошедшего, сообщает «Федеральное агентство новостей».

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Известия // вторник, 3 января 2017 года

Несчастный случай унес жизни двоих украинских военнослужащих

Неосторожное обращение с оружием в Донбассе привело к ранению еще двоих человек

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