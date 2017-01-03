Третья попытка восстания заключенных за сутки подавлена в Бразилии

В бразильской тюрьме произошло еще одно, уже третье за день восстание заключенных. Бунт устроили арестанты центра предварительного задержания для мужчин (ЦПЗМ) города Манаус.

Военная полиция оперативно пресекла начавшиеся беспорядки, сообщает «Федеральное агентство новостей».

«Заключенные, находившиеся в двух павильонах ЦПЗМ, попытались совершить побег, но им помешали сотрудники военной полиции, которые были направлены для усиления охраны учреждения»,— говорится в заявлении Управления общественной безопасности штата Амазонас.

В пенитенциарном заведении содержится 1586 заключенных при максимальной вместимости 568 человек. За сутки это было уже третье восстание узников тюрем в Бразилии. Ранее бунт начался в тюрьме «Анисиу Жобин», также в Манаусе. В ходе конфликта с полицией погибли 56 человек, примерно 130 арестантам удалось бежать. Затем массовый побег произошел в тюрьме «Антониу Тринадади».