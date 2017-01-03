Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
3 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Трампу доверяет меньше половины опрошенных американцев

Согласно итогам исследования Gallup, новый президент пользуется меньшим кредитом доверия населения, чем его предшественники

Новоизбранный президент США Дональд Трамп, согласно результатам опроса, пользуется доверием менее 50% населения страны. Такие данные содержатся в результатах исследования, проведенного институтом общественного мнения Gallup.

В способности миллиардера уладить разгорающиеся скандалы в собственной администрации уверены только 44% опрошенных. Несколько больше, 46% респондентов считают, что Трампу под силу справиться с внешнеполитическим кризисом. В способность республиканца руководить американской армией верят 47%.

Более положительно Трамп воспринимается в отношении выстраивания диалога с Конгрессом. В то, что президент сможет договариваться с законодательным органом, верят 60% опрошенных. Оптимистичны и ожидания от экономической деятельности главы государства. В успешности экономических преобразований убеждены 59%.

Авторы проведенного исследования общественного мнения сообщают, что в предыдущих президентов — Обаму, Буша, Клинтона — верили по меньшей мере семь из 10 опрошенных.

Опрос проводился период с 7 по 11 декабря в 50 штатов США. В исследовании участвовали свыше тысячи человек в возрасте от 18 до 50 лет.

Известия // вторник, 3 января 2017 года

Трампу доверяет меньше половины опрошенных американцев

Согласно итогам исследования Gallup, новый президент пользуется меньшим кредитом доверия населения, чем его предшественники

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Михаил Хорс

психолог

Все мнения

Мнение

Андрей Подольский

психолог

Все мнения

Мнение

Ольга Ковитиди

сенатор

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке