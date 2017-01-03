Трампу доверяет меньше половины опрошенных американцев

Новоизбранный президент США Дональд Трамп, согласно результатам опроса, пользуется доверием менее 50% населения страны. Такие данные содержатся в результатах исследования, проведенного институтом общественного мнения Gallup.

В способности миллиардера уладить разгорающиеся скандалы в собственной администрации уверены только 44% опрошенных. Несколько больше, 46% респондентов считают, что Трампу под силу справиться с внешнеполитическим кризисом. В способность республиканца руководить американской армией верят 47%.

Более положительно Трамп воспринимается в отношении выстраивания диалога с Конгрессом. В то, что президент сможет договариваться с законодательным органом, верят 60% опрошенных. Оптимистичны и ожидания от экономической деятельности главы государства. В успешности экономических преобразований убеждены 59%.

Авторы проведенного исследования общественного мнения сообщают, что в предыдущих президентов — Обаму, Буша, Клинтона — верили по меньшей мере семь из 10 опрошенных.

Опрос проводился период с 7 по 11 декабря в 50 штатов США. В исследовании участвовали свыше тысячи человек в возрасте от 18 до 50 лет.