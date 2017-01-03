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Суд не признал виновным в коррупции экс-главу администрации Гонконга

Ранее его подозревали в заключении незадекларированной сделки об аренде роскошных апартаментов и неоднократном использовании частных самолетов и яхт за счет казны

Верховный суд Гонконга во вторник снял обвинения в коррупции с бывшего главы администрации специального района КНР Дональда Цанга.

Ранее его подозревали в злоупотреблениях во время его работы в должности главы администрации Гонконга с 2005 по 2012 годы. В частности, они касаются незадекларированной сделки, связанной с арендой и отделкой роскошных апартаментов в соседнем городе Шэньчжэнь в период 2010-2012 гг.

Кроме того, в ряде СМИ появились сообщения, что экс-глава Гонконга якобы неоднократно пользовался частными самолетами и яхтами за счет казны для поездок на отдых за рубеж. При этом Дональд Цанг заявил, что он оплачивал поездки по рыночной цене, передает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

Расследование дела в отношении бывшего главы администрации Гонконга вела независимая комиссия по борьбе с коррупцией.

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Известия // вторник, 3 января 2017 года

Суд не признал виновным в коррупции экс-главу администрации Гонконга

Ранее его подозревали в заключении незадекларированной сделки об аренде роскошных апартаментов и неоднократном использовании частных самолетов и яхт за счет казны

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