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Израильская полиция нагрянула домой к премьер-министру Нетаньяху

Следствие заинтересовалось подарками главе правительства Израиля общей стоимость в несколько тысяч долларов

Трое следователей приехали в дом премьер-министра Израиля Биньямина в центре Иерусалима. Силовики провели допрос главы правительства в связи с подозрениями в коррупции в коррупции.

Следствие установило, что Нетаньяху получал подарки, общая стоимость которых составила несколько тысяч долларов, отмечает «Федеральное агентство новостей». По мнению правоохранительных органов, это подрывает доверие граждан к премьер-министру. Глава правительства обвинения в свой адрес отрицает.

В конце 2016 года был выписан ордер на допрос Нетаньяху. По данным СМИ, кроме инцидента с дорогими подарками, полиция расследует другое, более серьезное дело, ясность в которое может внести допрос премьер-министра.

Ранее «Известия» сообщали, что полиция допросила также друга Нетаньяху, бизнесмена Рона Лаудера, который рассказал, что дарил приятелю подарки и оплачивал поездку его сына за границу.

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Известия // понедельник, 2 января 2017 года

Израильская полиция нагрянула домой к премьер-министру Нетаньяху

Следствие заинтересовалось подарками главе правительства Израиля общей стоимость в несколько тысяч долларов

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