Израильская полиция нагрянула домой к премьер-министру Нетаньяху

Трое следователей приехали в дом премьер-министра Израиля Биньямина в центре Иерусалима. Силовики провели допрос главы правительства в связи с подозрениями в коррупции в коррупции.

Следствие установило, что Нетаньяху получал подарки, общая стоимость которых составила несколько тысяч долларов, отмечает «Федеральное агентство новостей». По мнению правоохранительных органов, это подрывает доверие граждан к премьер-министру. Глава правительства обвинения в свой адрес отрицает.

В конце 2016 года был выписан ордер на допрос Нетаньяху. По данным СМИ, кроме инцидента с дорогими подарками, полиция расследует другое, более серьезное дело, ясность в которое может внести допрос премьер-министра.

Ранее «Известия» сообщали, что полиция допросила также друга Нетаньяху, бизнесмена Рона Лаудера, который рассказал, что дарил приятелю подарки и оплачивал поездку его сына за границу.