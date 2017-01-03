Возглавляемая США коалиция признала гибель 188 мирных граждан

188 мирных жителей в Ираке и Сирии погибли в результате авиаударов возглавляемой США коалиции по борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Такие данные в понедельник привел штаб коалиции.



«На сегодняшний день, на основе имеющейся информации, штаб коалиции посчитал, что, вероятно, 188 гражданских лиц были убиты непреднамеренно в результате авиаударов коалиции», — указано в сообщении Пентагона. Ведомство также выразило соболезнования семьям погибших граждан.

Американская сторона признала «достоверными» сообщения о жертвах среди гражданского населения при бомбардировках в районах иракских городов Шахид-Юнус ас-Саб (6 ноября) и Мосул (26 и 29 ноября), а также сирийских аль-Салахии (21 ноября) и Ракки (26 ноября).