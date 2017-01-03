Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
3 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Возглавляемая США коалиция признала гибель 188 мирных граждан

Руководство Пентагона выразило соболезнования родным и близким жертв авиаударов

188 мирных жителей в Ираке и Сирии погибли в результате авиаударов возглавляемой США коалиции по борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Такие данные в понедельник привел штаб коалиции.

«На сегодняшний день, на основе имеющейся информации, штаб коалиции посчитал, что, вероятно, 188 гражданских лиц были убиты непреднамеренно в результате авиаударов коалиции», — указано в сообщении Пентагона. Ведомство также выразило соболезнования семьям погибших граждан.

Американская сторона признала «достоверными» сообщения о жертвах среди гражданского населения при бомбардировках в районах иракских городов Шахид-Юнус ас-Саб (6 ноября) и Мосул (26 и 29 ноября), а также сирийских аль-Салахии (21 ноября) и Ракки (26 ноября).

Читайте также:

Оппозиция Сирии отказалась от мирных переговоров в Казахстане

Известия // вторник, 3 января 2017 года

Возглавляемая США коалиция признала гибель 188 мирных граждан

Руководство Пентагона выразило соболезнования родным и близким жертв авиаударов

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Михаил Хорс

психолог

Все мнения

Мнение

Андрей Подольский

психолог

Все мнения

Мнение

Ольга Ковитиди

сенатор

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке