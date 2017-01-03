В Москве 188 водителей попались на езде в нетрезвом виде за праздники

Сотрудники полиции в Москве зафиксировали 188 случаев вождения в нетрезвом виде в первых числах нового года, сообщила пресс-служба столичного управления ГИБДД.



«Сотрудники ДПС 1 января на дорогах Москвы выявили 65 водителей, управлявших автомобилями в состоянии алкогольного опьянения, еще 38 водителей отказались от прохождения медосвидетельствования», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Кроме того, представитель ГИБДД сообщил, что в течении 2 января были выявлены 85 водителей с признаками алкогольного опьянения, при этом 33 из них отказались пройти медицинское освидетельствование.

В МВД напомнили, что за вождение в нетрезвом виде автовладельцам грозит штраф в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортным средством на срок до двух лет.