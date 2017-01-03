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Курс доллара опустился ниже 61 рубля

Стоимость американской валюты снизилась на 30 копеек во вторник

Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Курс доллара расчетами «завтра» во вторник снизился на 30 копеек и составил 60,97 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи на момент открытия торгов.

При этом курс европейской валюты опустился на 55 копеек, составив 63,98 рубля.

Укрепление национальной валюты происходит на фоне роста цены на «черное золото». Стоимость нефти марки Brent с поставкой в феврале, по данным Лондонской биржи ICE, подорожала на 0,55%, до $57,13 за баррель.

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Известия // вторник, 3 января 2017 года

Курс доллара опустился ниже 61 рубля

Курс доллара опустился ниже 61 рубляСтоимость американской валюты снизилась на 30 копеек во вторник

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