Курс доллара опустился ниже 61 рубля

Курс доллара расчетами «завтра» во вторник снизился на 30 копеек и составил 60,97 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи на момент открытия торгов.

При этом курс европейской валюты опустился на 55 копеек, составив 63,98 рубля.

Укрепление национальной валюты происходит на фоне роста цены на «черное золото». Стоимость нефти марки Brent с поставкой в феврале, по данным Лондонской биржи ICE, подорожала на 0,55%, до $57,13 за баррель.