Глава Кузбасса Тулеев попросил Медведева снизить цены на бензин

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой остановить стремительный рост цен на бензин. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

По данным местных властей, с начала 2017 года в регионах Сибири поднялись цены на все виды бензина — в среднем на 20 копеек за литр. Сейчас в Кузбассе она составляет около 34 рублей.

«Это произошло без предупреждения, в нарушение всех договоренностей с областными властями», — подчеркивается в сообщении обладминистрации.

Губернатор Кузбасса назвал постоянный рост цен на нефтепродукты «беспределом» и подчеркнул, что монополисты используют свое положение на рынке, не заботясь об интересах местных жителей.

Отмечается, что Аман Тулеев уже обращался к Дмитирю Медведеву с этой просьбой в июне 2016 года.