Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
3 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Экономика   |     |   написать авторам

Глава Кузбасса Тулеев попросил Медведева снизить цены на бензин

Губернатор назвал ситуацию с постоянным ростом цен на топливо беспределом

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой остановить стремительный рост цен на бензин. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

По данным местных властей, с начала 2017 года в регионах Сибири поднялись цены на все виды бензина — в среднем на 20 копеек за литр. Сейчас в Кузбассе она составляет около 34 рублей.

«Это произошло без предупреждения, в нарушение всех договоренностей с областными властями», — подчеркивается в сообщении обладминистрации.

Губернатор Кузбасса назвал постоянный рост цен на нефтепродукты «беспределом» и подчеркнул, что монополисты используют свое положение на рынке, не заботясь об интересах местных жителей.

Отмечается, что Аман Тулеев уже обращался к Дмитирю Медведеву с этой просьбой в июне 2016 года.

Читайте также:

Дворкович рассказал о росте цен на бензин в 2017 году

Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 января снизится на $11

Известия // вторник, 3 января 2017 года

Глава Кузбасса Тулеев попросил Медведева снизить цены на бензин

Глава Кузбасса Тулеев попросил Медведева снизить цены на бензинГубернатор назвал ситуацию с постоянным ростом цен на топливо беспределом

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Михаил Хорс

психолог

Все мнения

Мнение

Андрей Подольский

психолог

Все мнения

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения

Мнение

Ольга Ковитиди

сенатор

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке