Дворкович рассказал о росте цен на бензин в 2017 году

Рост цен на бензин в России в следующем году будет в пределах инфляции. Соответствующее заявление сделал вице-премьер Аркадий Дворкович.



«Мы ожидаем (рост цен на бензин - прим. ред.) в пределах инфляции», - приводит ТАСС слова Дворковича.

Незадолго до этого директор Vygon Consulting Григорий Выгон сообщил, что рост средней цены на бензин в 2017 году будет выше инфляции. По словам Выгона, бензин подорожает на 1,5 - 2,5 рубля из-за увеличения акциза. Директор Vygon Consulting отметил, что в среднем по году цена на бензин вырастет больше инфляции, и это отразится на общем росте стоимости, поскольку приведет к росту стоимости грузоперевозок на 5-7%.

Напомним, Госдума РФ приняла в первом чтении проект закона об изменениях в Налоговый кодекс, которые предусматривают расширение списка подакцизных товаров, а также индексацию ставок акцизов на отдельные товары в 2017-2019 годах. Согласно законопроекту, в части нефтепродуктов будут увеличены ставки акциза на автомобильный бензин класса Евро-5 в 2017 году до 10,13 тыс. рублей за тонну, в 2018 году - до 10,535 тыс. рублей за тонну, в 2019 году - до 10,957 тыс. рублей за тонну.

Ранее «Известия» писали, что акцизы на алкоголь, топливо и табак увеличатся с 2017 года. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ о расширении списка подакцизных товаров и увеличении ставок акцизов на 2017–2019 годы был одобрен в Совете Федерации.