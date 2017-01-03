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МЧС предупредило о морозах до минус 45 градусов в ХМАО

Экстренные службы просят водителей воздержаться от длительных поездок с 3 по 7 января

МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу сообщило о снижении температуры в регионе до минус 45 градусов с 3 по 7 января. Ведомство просит водителей воздержаться от поездок на большие расстояния в этот период.

«С 3 по 7 января в регионе ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже нормы на 15 градусов и более и сильный мороз с минимальной температурой минус 45 градусов», — указано в сообщении на сайте окружного управления МЧС.

Соответствующие данные были предоставлены Ханты-Мансийским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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Известия // вторник, 3 января 2017 года

МЧС предупредило о морозах до минус 45 градусов в ХМАО

Экстренные службы просят водителей воздержаться от длительных поездок с 3 по 7 января

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