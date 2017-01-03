Путин поручил проверить случаи неправомерного изъятия детей из семей

Анализом практики вмешательства в семью будут заниматься Министерство труда и социальной защиты, Общественная палата РФ и уполномоченный по правам ребенка
Президент России Владимир Путин поручил проанализировать практику изъятия детей из семей и проблему неправомерного вмешательства в семью. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Кремля.
Глава государства дал ряд поручений по итогам большой пресс-конференции, которая прошла 23 декабря 2016 года.
«Министерству труда и социальной защиты, Общественной палате РФ и уполномоченному по правам ребенка поручено проанализировать практику изъятия несовершеннолетних из семьи с точки зрения избыточно применяемых мер или неправомерного вмешательства в семью», — указано в сообщении на сайте администрации президента.
В ходе пресс-конференции 23 декабря Владимир Путин заявил, что он выступает против «перекошенных стандартов ювенальной юстиции» и заявил о недопустимости вмешательства в семью.