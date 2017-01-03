Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
3 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Путин поручил проверить случаи неправомерного изъятия детей из семей

Анализом практики вмешательства в семью будут заниматься Министерство труда и социальной защиты, Общественная палата РФ и уполномоченный по правам ребенка

Президент России Владимир Путин поручил проанализировать практику изъятия детей из семей и проблему неправомерного вмешательства в семью. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

Глава государства дал ряд поручений по итогам большой пресс-конференции, которая прошла 23 декабря 2016 года.

«Министерству труда и социальной защиты, Общественной палате РФ и уполномоченному по правам ребенка поручено проанализировать практику изъятия несовершеннолетних из семьи с точки зрения избыточно применяемых мер или неправомерного вмешательства в семью», — указано в сообщении на сайте администрации президента.

В ходе пресс-конференции 23 декабря Владимир Путин заявил, что он выступает против «перекошенных стандартов ювенальной юстиции» и заявил о недопустимости вмешательства в семью.

Читайте также:

Путин дал совет по воспитанию детей

Беречь друг друга и страну

Известия // вторник, 3 января 2017 года

Путин поручил проверить случаи неправомерного изъятия детей из семей

Анализом практики вмешательства в семью будут заниматься Министерство труда и социальной защиты, Общественная палата РФ и уполномоченный по правам ребенка

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Михаил Хорс

психолог

Все мнения

Мнение

Андрей Подольский

психолог

Все мнения

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения

Мнение

Ольга Ковитиди

сенатор

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке