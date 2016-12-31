Беречь друг друга и страну

В нашей большой и дружной крымской семье год Петуха не встречают. Ну не нравится нам петушиный год. И вообще, встречать Дедушку Мороза с символами восточного календаря, который, кстати, в Азии стартует только спустя месяц-полтора после наступления общемирового новолетия, у нас не принято. Мы уважаем восточную культуру, так же как обычаи всех народов нашей большой Родины, но соблюдаем исконные традиции: под красавицей-елкой спрятаны новогодние подарки, весело и немного суетливо провожаем уходящий год… Зато Новый год встречаем шумно, стараясь успеть открыть крымское шампанское под пожелания президента России и традиционный бой кремлевских курантов! Так было у нас в Крыму всегда. Даже находясь в составе Украины, крымчане встречали Новый год сначала «по Москве». Традиционное оливье, холодец с горчичкой, запеченная в духовке утка с яблоками, домашние соленые огурчики и, конечно, греческая, пахнущая медом и орехами василопита, с монеткой на удачу и первым отрезанным куском пирога Боженьке. Испокон века первый тост, произносимый за нашим столом, — за мир!

Мы, граждане России, такие разные, со своей разнообразной кухней, особенностями национальной культуры, песнями, танцами, и такие похожие — с общей судьбой, системой ценностей и приоритетами. Поднимаем бокалы за мир и за Россию, за родителей и за тех, кого рядом с нами нет, за тех, кто в море, и, конечно же, за женщин и за будущее России — за наших детей.

Под бой курантов на 12-м ударе мы загадываем желания и обнимаем близких и дорогих сердцу людей. «С Новым годом! С новым счастьем!» — эти слова произносят за каждым столом.

Но без ложки дегтя в бочке меда не обойтись.

Мне очень странно встречать в отечественной прессе высказывания о том, что «Россия встает с колен». Очевидно, что это чрезвычайно некорректное высказывание. Да, мы, крымчане, 23 года не жили в России, но не настолько долго Крым отсутствовал, чтобы забыть историю своей страны. Россию никто и никогда не ставил на колени! Пытались многие, но никому не удалось, скажу больше — и не удастся.

Каким он был, уходящий 2016-й? Это был непростой високосный и очень насыщенный год в жизни нашей с вами страны. Рождались дети, кто-то терял близких, под самый Новый год вся страна онемела от горя утраты погибших в катастрофе патриотов Отечества, летевших с концертом в Сирию.

Страна, несмотря на всемирный экономический кризис, преодолевает преграды, развивается и смело смотрит в завтрашний день. Весь мир уже четко осознает возрастающую мощь нашей державы. Это возвращение Крыма, укрепление пояса мира и стабильности, признание миротворческой миссии России в Сирии, провал санкционной политики в отношении РФ, «мыльные пузыри» допинговых скандалов, общественное осуждение несправедливого отношения к российским паралимпийцам, активная позиция по защите наших соотечественников за рубежом, в ДНР И ЛНР, однозначное неприятие пиратского присвоения золота скифов, несостоятельность многочисленных блокад против крымчан, укрепившийся дух и единство граждан нашей многонациональной России. Несомненно, многое предстоит еще сделать, а для этого потрудиться надо будет каждому. 2017-й напомнит уроки истории нашей страны — 1917 год.

И не годом Петуха должен стать 2017 год, а годом любви к своему Отечеству! Годом исторической памяти, примирения, умения слышать и уважать друг друга. Нам нужно научиться беречь друг друга, нашу страну и нашу историю. Громкие слова, но они того стоят.

С наступающим Новым годом! Пусть он будет мирным и счастливым для каждого из нас! Любви, тепла и понимания вам и вашим семьям!

Автор — член Совета Федерации от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по обороне из безопасности