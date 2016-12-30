Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
30 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Условия для успеха есть

Сенатор Константин Косачев — о внешнеполитических итогах уходящего года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Внешнеполитический 2016 год был для России весьма насыщенным событиями, продолжив тренды предыдущих двух лет. Однако уходящий год, в течение которого даже многие оппоненты России считали, что он стал победным для нашей страны, действительно имеет потенциал стать переломным. Последовательная и активная внешняя политика России дает результаты, однако неизбежно вызывает и нарастающее сопротивление. Какая из линий возьмет верх, покажет время.

Новые тенденции и обстоятельства нашли свое отражение в Концепции внешней политики России, принятой в ноябре. С даты появления на свет ее предшественницы прошло мало времени, но надо признать, что мы и правда живем в разных эпохах по сравнению с 2013-м годом, когда вышла прошлая концепция. Одна из новаций в тексте —очевидное признание возрастающей роли силы в международных процессах. В том числе —«мягкой силы» и ее информационной составляющей.

В этом смысле одним из разочарований 2016 года стала, на мой взгляд, окончательная утрата глобальными (читай —западными) мейнстримными СМИ своей демократической «невинности». То, что мы наблюдали в отношении прежде всего нашей страны на протяжении года, уже невозможно считать ни независимой, ни объективной журналистикой. Массовая аудитория на Западе это явно почувствовала, отсюда и протестное голосование, и заметный диссонанс между унисонными текстами статей и тональностью читательских комментариев. Удивительно то, что ни политики, ни СМИ не нашли демократического ответа на происходящее, предпочтя обвинить во всем «козни России», «лживую пропаганду» и «кремлевских троллей» и вместо объективного освещения событий плодить различные структуры по борьбе с «российской пропагандой». Почему-то очень эффективной на Западе.

Раскол между элитами, включая близкие к ним СМИ, и прочим населением вылился в неожиданные результаты народного волеизъявления. Политики в Нидерландах, Великобритании, Италии, США, сделавшие ставку на якобы предсказуемое поведение масс, неожиданно (?) проиграли. Голландцы пошли наперекор мнению по Украине своего правительства и прочих стран ЕС, британцы проголосовали за выход из Евросоюза, а итальянцы отправили в отставку своего премьера. Нечто вроде паники на Западе вызвали результаты президентских выборов в Молдавии и в Болгарии, где опять же увидели лишь победу «пророссийских кандидатов», а не тенденции в европейских настроениях.

Но больше всего удивили, конечно же, американцы, выбравшие «несистемного» и эксцентричного Дональда Трампа. И здесь проигравшие решили объяснить всё«рукой Кремля». Ибо видеть в произошедшем «восстание масс» против либеральных «городских» элит слишком неприятно и требует гораздо более глубокого осмысления реальности, чем поиск внешнего врага. Именно поэтому в ответ на последовательные и логичные действия Москвы продолжались санкции, медийные истерики и оголтелые резолюции, которые не только никого уже не впечатляют, но вызывают еще больший интерес к России. Как заметил американский политолог Э. Люттвак, «притягательность России заключается в том, что она серьезна, тогда как ее окружают клоуны».

Увы, дело не ограничивается одной лишь клоунадой. Запрет допуска российских атлетов на Олимпиаду в Рио и, что еще чудовищнее, спортсменов паралимпийской сборной —это уже, как говорят в соцсетях, «днище», ниже которого, по идее, опуститься трудно. Хотя, конечно, еще не вечер.

Уходящий год был отмечен уходом в мир иной людей-символов. Бессменный лидер кубинской революции Фидель Кастро застал и начало американских санкций против его страны, и их завершение, хотя эти события разделяет более полувека. Кончина другого человека-эпохи для своей страны —Ислама Каримова —к счастью, не привела ни к хаосу, ни к кризису, и это, конечно же, очень важно и для Узбекистана, и для его соседей.

Трагическая смерть российского посла в Анкаре А.Г. Карлова должна была, по замыслу его убийц, стать причиной серьезного конфликта между Россией и Турцией и обострения обстановки в регионе. Но не стала. И это, конечно же, самый верный ответ на все попытки запугать или оказать давление на Россию и ее внешнюю политику. Восстановление отношений с Турцией, возвращение на мировую сцену проекта «Турецкий поток», включение Турции в сирийское урегулирование в трехстороннем формате Москва–Тегеран–Анкара —всё это знаковые темы 2016 года, которые наверняка получат логическое продолжение в наступающем году.

Особняком отметил бы еще одно событие 2016 года: в полном смысле историческую встречу Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и папы римского Франциска в Гаване. Ведь за этой строкой в новостях —столетия разногласий и противостояния. Нам всем хотелось бы, чтобы именно такие глубоко символические по своей сути встречи, а не конфликты и кризисы человечество брало с собой в наступающий год.

Убежден, что для России 2017-й будет успешным —все предпосылки для этого налицо. Нам важно было выстоять под внешним давлением, где главной была ставка на фактор времени. И мы не только смогли сделать это, но проводили активную, наступательную и хорошо подкрепленную информационно линию, создавшую неплохой задел на будущий год. Поэтому смотрю в будущее, так сказать, с рабочим оптимизмом —то есть условия для успеха есть, но работать всё равно нужно.

Автор - председатель Комитета по международным делам Совета Федерации

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Условия для успеха есть

Условия для успеха естьСенатор Константин Косачев — о внешнеполитических итогах уходящего года

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Владимир Лукин

президент Паралимпийского комитета России

Все мнения

Мнение

Александр Борода

раввин

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Михаил Лебедев

врач

Все мнения

Мнение

Гарегин Тосунян

финансист

Все мнения

Мнение

Игорь Бухаров

ресторатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке