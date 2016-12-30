Условия для успеха есть

Внешнеполитический 2016 год был для России весьма насыщенным событиями, продолжив тренды предыдущих двух лет. Однако уходящий год, в течение которого даже многие оппоненты России считали, что он стал победным для нашей страны, действительно имеет потенциал стать переломным. Последовательная и активная внешняя политика России дает результаты, однако неизбежно вызывает и нарастающее сопротивление. Какая из линий возьмет верх, покажет время.

Новые тенденции и обстоятельства нашли свое отражение в Концепции внешней политики России, принятой в ноябре. С даты появления на свет ее предшественницы прошло мало времени, но надо признать, что мы и правда живем в разных эпохах по сравнению с 2013-м годом, когда вышла прошлая концепция. Одна из новаций в тексте —очевидное признание возрастающей роли силы в международных процессах. В том числе —«мягкой силы» и ее информационной составляющей.

В этом смысле одним из разочарований 2016 года стала, на мой взгляд, окончательная утрата глобальными (читай —западными) мейнстримными СМИ своей демократической «невинности». То, что мы наблюдали в отношении прежде всего нашей страны на протяжении года, уже невозможно считать ни независимой, ни объективной журналистикой. Массовая аудитория на Западе это явно почувствовала, отсюда и протестное голосование, и заметный диссонанс между унисонными текстами статей и тональностью читательских комментариев. Удивительно то, что ни политики, ни СМИ не нашли демократического ответа на происходящее, предпочтя обвинить во всем «козни России», «лживую пропаганду» и «кремлевских троллей» и вместо объективного освещения событий плодить различные структуры по борьбе с «российской пропагандой». Почему-то очень эффективной на Западе.

Раскол между элитами, включая близкие к ним СМИ, и прочим населением вылился в неожиданные результаты народного волеизъявления. Политики в Нидерландах, Великобритании, Италии, США, сделавшие ставку на якобы предсказуемое поведение масс, неожиданно (?) проиграли. Голландцы пошли наперекор мнению по Украине своего правительства и прочих стран ЕС, британцы проголосовали за выход из Евросоюза, а итальянцы отправили в отставку своего премьера. Нечто вроде паники на Западе вызвали результаты президентских выборов в Молдавии и в Болгарии, где опять же увидели лишь победу «пророссийских кандидатов», а не тенденции в европейских настроениях.

Но больше всего удивили, конечно же, американцы, выбравшие «несистемного» и эксцентричного Дональда Трампа. И здесь проигравшие решили объяснить всё«рукой Кремля». Ибо видеть в произошедшем «восстание масс» против либеральных «городских» элит слишком неприятно и требует гораздо более глубокого осмысления реальности, чем поиск внешнего врага. Именно поэтому в ответ на последовательные и логичные действия Москвы продолжались санкции, медийные истерики и оголтелые резолюции, которые не только никого уже не впечатляют, но вызывают еще больший интерес к России. Как заметил американский политолог Э. Люттвак, «притягательность России заключается в том, что она серьезна, тогда как ее окружают клоуны».

Увы, дело не ограничивается одной лишь клоунадой. Запрет допуска российских атлетов на Олимпиаду в Рио и, что еще чудовищнее, спортсменов паралимпийской сборной —это уже, как говорят в соцсетях, «днище», ниже которого, по идее, опуститься трудно. Хотя, конечно, еще не вечер.

Уходящий год был отмечен уходом в мир иной людей-символов. Бессменный лидер кубинской революции Фидель Кастро застал и начало американских санкций против его страны, и их завершение, хотя эти события разделяет более полувека. Кончина другого человека-эпохи для своей страны —Ислама Каримова —к счастью, не привела ни к хаосу, ни к кризису, и это, конечно же, очень важно и для Узбекистана, и для его соседей.

Трагическая смерть российского посла в Анкаре А.Г. Карлова должна была, по замыслу его убийц, стать причиной серьезного конфликта между Россией и Турцией и обострения обстановки в регионе. Но не стала. И это, конечно же, самый верный ответ на все попытки запугать или оказать давление на Россию и ее внешнюю политику. Восстановление отношений с Турцией, возвращение на мировую сцену проекта «Турецкий поток», включение Турции в сирийское урегулирование в трехстороннем формате Москва–Тегеран–Анкара —всё это знаковые темы 2016 года, которые наверняка получат логическое продолжение в наступающем году.

Особняком отметил бы еще одно событие 2016 года: в полном смысле историческую встречу Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и папы римского Франциска в Гаване. Ведь за этой строкой в новостях —столетия разногласий и противостояния. Нам всем хотелось бы, чтобы именно такие глубоко символические по своей сути встречи, а не конфликты и кризисы человечество брало с собой в наступающий год.

Убежден, что для России 2017-й будет успешным —все предпосылки для этого налицо. Нам важно было выстоять под внешним давлением, где главной была ставка на фактор времени. И мы не только смогли сделать это, но проводили активную, наступательную и хорошо подкрепленную информационно линию, создавшую неплохой задел на будущий год. Поэтому смотрю в будущее, так сказать, с рабочим оптимизмом —то есть условия для успеха есть, но работать всё равно нужно.

Автор - председатель Комитета по международным делам Совета Федерации