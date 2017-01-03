Гражданина Киргизии подозревают в совершении теракта в Стамбуле

Турецкие СМИ сообщили, что террористом, который расстрелял 39 человек в ночном клубе Reina в Стамбуле мог быть 28-летний гражданин Киргизии Яхья Машрапов.

Как передает телеканал TRT, подозреваемый в ноябре прибыл в турецкий город Конья вместе с женой и двумя детьми из Сирии. Предполагается, что гражданин Киргизии проходил там подготовку к террористической деятельности.

Полиция Турции также обнародовала селфи-видео предполагаемого преступника.

Позже гражданин Киргизии Яхья Машрапов, который, по данным турецких СМИ, мог быть причастен к теракту, заявил, что он не имеет отношения к произошедшему инциденту.

Агентство АКИpress сообщает, что гражданин Киргизии прилетел из Турции в аэропорт Бишкека 3 января и уже был допрошен сотрудниками Госкомитета национальной безопасности страны (ГКНБ). По словам Маршапова, допрос проходил в течение часа, при этом сотрудники комитета объяснили, что Маршапов был внешне немного похож на преступника с фото. Мужчина также заявил, что не знает, почему фотография его паспорта появилась в сети.

Теракт в клубе Reina произошел в новогоднюю ночь. В результате вооруженного нападения погибли 39 человек из 13 стран.