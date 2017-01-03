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СМИ: крейсер «Адмирал Кузнецов» может завершить поход в январе

Кроме того, в РФ вернется тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий»

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» и тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» могут завершить дальний поход в Средиземное море в январе, сообщают СМИ со ссылкой на информированный источник.

«Ожидается, в январе «Адмирал Кузнецов» и «Петр Великий» завершат дальний поход и пойдут к родным берегам», — приводит «Интерфакс» слова источника.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что при новом перемирии в Сирии появилась возможность для сокращения российского военного присутствия в этой стране.

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Известия // вторник, 3 января 2017 года

СМИ: крейсер «Адмирал Кузнецов» может завершить поход в январе

Кроме того, в РФ вернется тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий»

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