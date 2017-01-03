СМИ: крейсер «Адмирал Кузнецов» может завершить поход в январе

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» и тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» могут завершить дальний поход в Средиземное море в январе, сообщают СМИ со ссылкой на информированный источник.



«Ожидается, в январе «Адмирал Кузнецов» и «Петр Великий» завершат дальний поход и пойдут к родным берегам», — приводит «Интерфакс» слова источника.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что при новом перемирии в Сирии появилась возможность для сокращения российского военного присутствия в этой стране.