Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
3 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Киев собирается производить винтовки M16 по стандартам НАТО

«Укроборонсервис» заключил соответствующий контракт с американской компанией Aeroscraft

Украинское государственное предприятие «Укроборонсервис» подписало меморандум о сотрудничестве с американской компанией Aeroscraft. Как сообщила пресс-служба концерна, документ даст начало производству на Украине стрелкового оружия по стандартам НАТО, в том числе автоматической винтовки M16.

«Государственное предприятие «Укроборонсервис», входящая в состав ГК «Укроборонпром», совместно с американской компанией Aeroscraft будут производить стрелковое оружие по стандартам НАТО на Украине, первым проектом станет М16», — приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы.

При этом глава «Укроборонсервиса» Сергей Микитюк отметил, что изготовление оружия по стандартам альянса является важной частью реформирования ОПК Украины.

Читайте также:

Обама ограничил финансирование военного сотрудничества с РФ

Известия // вторник, 3 января 2017 года

Киев собирается производить винтовки M16 по стандартам НАТО

«Укроборонсервис» заключил соответствующий контракт с американской компанией Aeroscraft

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Михаил Хорс

психолог

Все мнения

Мнение

Андрей Подольский

психолог

Все мнения

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения

Мнение

Ольга Ковитиди

сенатор

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке