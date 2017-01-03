Киев собирается производить винтовки M16 по стандартам НАТО

Украинское государственное предприятие «Укроборонсервис» подписало меморандум о сотрудничестве с американской компанией Aeroscraft. Как сообщила пресс-служба концерна, документ даст начало производству на Украине стрелкового оружия по стандартам НАТО, в том числе автоматической винтовки M16.

«Государственное предприятие «Укроборонсервис», входящая в состав ГК «Укроборонпром», совместно с американской компанией Aeroscraft будут производить стрелковое оружие по стандартам НАТО на Украине, первым проектом станет М16», — приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы.

При этом глава «Укроборонсервиса» Сергей Микитюк отметил, что изготовление оружия по стандартам альянса является важной частью реформирования ОПК Украины.