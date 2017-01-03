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Президент Молдавии лишил гражданства бывшего главу Румынии

Игорь Додон отметил, что Траян Бэсеску получил молдавское гражданство незаконно

Президент Молдавии Игорь Додон лишил гражданства экс-главу Румынии Траяна Бэсеску, сообщает «Федеральное агентство новостей».

«Подписал указ об отзыве гражданства Республики Молдова Траяну Бэсеску», — написал Додон в Facebook.

Такое решение было принято после заседания комиссии по вопросам гражданства и предоставления политического убежища.

По словам Додона, бывший глава Молдавии Николае Тимофти предоставил гражданство Бэсеску в незаконном порядке — вразрез с положениями Конституции Молдавии.

«Бэсеску неоднократно выступал за ликвидацию государственности Молдовы путем аннексии Румынией. Еще находясь на посту президента Румынии, он отказался признавать молдавскую государственность и существование молдавского народа», — отметил Додон.

Ранее Партия социалистов Республики Молдова, которую возглавлял Додон, оспорила решение предыдущего президента в конституционном суде.

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Известия // вторник, 3 января 2017 года

Президент Молдавии лишил гражданства бывшего главу Румынии

Игорь Додон отметил, что Траян Бэсеску получил молдавское гражданство незаконно

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