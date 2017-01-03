Президент Молдавии лишил гражданства бывшего главу Румынии

Игорь Додон отметил, что Траян Бэсеску получил молдавское гражданство незаконно
Президент Молдавии Игорь Додон лишил гражданства экс-главу Румынии Траяна Бэсеску, сообщает «Федеральное агентство новостей».
«Подписал указ об отзыве гражданства Республики Молдова Траяну Бэсеску», — написал Додон в Facebook.
Такое решение было принято после заседания комиссии по вопросам гражданства и предоставления политического убежища.
По словам Додона, бывший глава Молдавии Николае Тимофти предоставил гражданство Бэсеску в незаконном порядке — вразрез с положениями Конституции Молдавии.
«Бэсеску неоднократно выступал за ликвидацию государственности Молдовы путем аннексии Румынией. Еще находясь на посту президента Румынии, он отказался признавать молдавскую государственность и существование молдавского народа», — отметил Додон.
Ранее Партия социалистов Республики Молдова, которую возглавлял Додон, оспорила решение предыдущего президента в конституционном суде.