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«Зенит» объявил о переходе Витселя в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

Контракт полузащитника сборной Бельгии с китайским клубом рассчитан на три года

Полузащитник петербургского «Зенита» и сборной Бельгии Аксель Витсель подписал контракт с китайским «Тяньцзинь Цюаньцзянь», сообщает «Спорт-Экспресс».

«Зенит» благодарит Акселя Витселя за время, проведенное в Петербурге, и желает удачи в составе новой команды», — говорится в сообщении на сайте клуба.

Контракт полузащитника сборной Бельгии с китайским клубом рассчитан на три года. Сообщается, что бельгиец будет зарабатывать €25 млн в год. «Зенит» получит от перехода €7 млн плюс бонусы.

Витсель выступал за «Зенит» с 2012 года и в составе российской команды выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубка России.

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Известия // среда, 4 января 2017 года

«Зенит» объявил о переходе Витселя в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

Контракт полузащитника сборной Бельгии с китайским клубом рассчитан на три года

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