Сергей Семак назначен на пост главного тренера «Уфы»

Сергей Семак, экс-капитан сборной России по футболу, назначен на пост главного тренера «Уфы». Об этом объявила в пятницу пресс-служба клуба.

Контракт с 40-летним наставником рассчитан на полтора года, сообщает сайт НТВ.ru.



Ранее Сергей Семак был помощником Лучано Спаллетти в питерском «Зените». После прихода Мирчи Луческу он оставался в тренерском штабе петербуржцев.



В тренерский штаб сборной России во главе с Фабио Капелло Семак вошел в 2014 году. Семак сохранил свой пост в тренерском штабе с приходом Леонида Слуцкого, принимал участие в Евро-2016 в качестве тренера.



После того, как Станислав Черчесов возглавил сборную России, Семак ушел с поста.



Напомним, ранее сообщалось, что соглашение с Семаком может быть рассчитано на 2,5 года.