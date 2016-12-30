Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
30 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Спорт   |     |   написать авторам

Сергей Семак назначен на пост главного тренера «Уфы»

Контракт рассчитан на полтора года

Сергей Семак, экс-капитан сборной России по футболу, назначен на пост главного тренера «Уфы». Об этом объявила в пятницу пресс-служба клуба.

Контракт с 40-летним наставником рассчитан на полтора года, сообщает сайт НТВ.ru.

Ранее Сергей Семак был помощником Лучано Спаллетти в питерском «Зените». После прихода Мирчи Луческу он оставался в тренерском штабе петербуржцев.

В тренерский штаб сборной России во главе с Фабио Капелло Семак вошел в 2014 году. Семак сохранил свой пост в тренерском штабе с приходом Леонида Слуцкого, принимал участие в Евро-2016 в качестве тренера.

После того, как Станислав Черчесов возглавил сборную России, Семак ушел с поста.

Напомним, ранее сообщалось, что соглашение с Семаком может быть рассчитано на 2,5 года. 

Читайте также:

Ибрагим Бальде может перейти к Виктору Гончаренко в ЦСКА

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Сергей Семак назначен на пост главного тренера «Уфы»

Контракт рассчитан на полтора года

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Антон Дроздов

глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов

Все мнения

Мнение

Владимир Васильев

политолог

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Олег Сафонов

глава Ростуризма

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке