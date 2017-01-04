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СМИ: супруги Клинтон посетят инаугурацию Трампа

Избранный президент США примет присягу на верность стране и конституции 20 января

Билл и Хиллари Клинтон будут присутствовать на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которая пройдет 20 января в Вашингтоне, сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на американские СМИ.

По данным журнала New York Magazine, экс-кандидат в президенты от Демократической партии несколько недель консультировалась по этому вопросу с помощниками и друзьями и в итоге приняла решение посетить инаугурацию из чувства уважения к демократическому процессу в США.

На торжественной церемонии у стен Конгресса США на Капитолийском холме Трамп по традиции примет присягу на верность стране и конституции. Тогда же примет присягу и новый вице-президент государства Майкл Пенс.

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Известия // среда, 4 января 2017 года

СМИ: супруги Клинтон посетят инаугурацию Трампа

Избранный президент США примет присягу на верность стране и конституции 20 января

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