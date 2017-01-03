Советник Трампа назвала дату пресс-конференции нового президента США

Избранный президент США Дональд Трамп проведет первую большую пресс-конференцию 11 января, сообщила советник Трампа Келлиэн Конуэй.

«Я знаю, что пока план таков. Таким образом, это (пресс-конференция) будет на следующей неделе», — пояснила помощница республиканца в интервью телеканалу CNN.

Она также подчеркнула, что дату мероприятия должны еще подтвердить юристы и специалисты по надзору за нормативно-правовым соответствием.