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Советник Трампа назвала дату пресс-конференции нового президента США

По словам помощницы республиканца, мероприятие состоится на следующей неделе

Избранный президент США Дональд Трамп проведет первую большую пресс-конференцию 11 января, сообщила советник Трампа Келлиэн Конуэй.

«Я знаю, что пока план таков. Таким образом, это (пресс-конференция) будет на следующей неделе», — пояснила помощница республиканца в интервью телеканалу CNN.

Она также подчеркнула, что дату мероприятия должны еще подтвердить юристы и специалисты по надзору за нормативно-правовым соответствием.

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Известия // вторник, 3 января 2017 года

Советник Трампа назвала дату пресс-конференции нового президента США

По словам помощницы республиканца, мероприятие состоится на следующей неделе

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